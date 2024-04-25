"Теплое, но не жаркое": метеоролог удивила прогнозом на лето

Эта зима в Украине была аномально теплой. Нетипичная погода была и в марте, а первая половина апреля вообще порадовала аномальной жарой.

Каким же может будет это лето в Украине, ожидается ли сильная жара, в интервью 24 Канал рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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"Согласно тем расчетам, которые есть сейчас, ожидается, что лето в Украине может быть теплым, но не жарким", – подчеркнула метеоролог.

Добавила, что средняя за сезон температура воздуха, вероятно, на 1 – 2 градуса превысит норму. В течение сезона будут преобладать воздушные массы с Атлантики. Они будут приносить умеренную влагу и тепло в Украину.

Периоды длительной жаркой погоды маловероятны,

– отметила Вера Балабух.

В то же время добавила, очевидно, что все же небесная канцелярия сейчас играет в команде за Украину.

"Мы видим, что погодные условия зимой были для нас чрезвычайно благоприятны. Даже весной к нам пришло лето, которое нам очень помогло сэкономить тепло и электроэнергию. Есть надежда, что и летом не будет большой жары, чтобы не перегрузить нашу энергосистему", – отметила спикер.

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