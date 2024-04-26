Сильные ливни и грозы: будет ли это лето дождливым

В этом году в Украине наблюдается аномальная погода. Зима была теплой, а первая половина апреля вообще жаркой. Впрочем, весной не обошлось без дождей.

И будет ли дождливым лето, в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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Ждать ли сильных дождей летом

Метеоролог отметила, что пока аномально большого количества осадков не прогнозируется. Вероятно, что осадков за сезон выпадет в пределах климатической нормы.

Наиболее неустойчивой погода в Украине бывает в июле. В течение этого месяца наблюдается наибольшая повторяемость ливней, гроз, града, шквалов. Поэтому и этот год не будет исключением,

– подчеркнула Вера Балабух.

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Какая будет погода до конца весны

Эксперт отметила, что согласно расчетам численных моделей прогноза погоды, такие большие аномалии температуры, как в начале апреля, маловероятны.

Однако, по мере того, как мы будем приближаться к лету, температура воздуха будет повышаться и, вероятно, снова превысит 25 градусов, особенно на Юге.

По расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, средняя за месяц температура в мае может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины.

Между тем остальной территории – в пределах нормы.

Спикер также ответила, возможно ли, что апрель окажется теплее последнего месяца весны.

Балабух отметила: "Это маловероятно. А вот начало апреля действительно может быть теплее, чем май в некоторых районах Украины. Ведь средняя температура мая на значительной территории страны – в пределах 15 – 18 градусов, а в начале апреля средняя за сутки температура воздуха достигала 18 и даже 20 градусов".

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Надежный прогноз о том, каких значений может достичь температура воздуха, синоптики могут дать только за 5 суток. Когда речь идет о большем сроке, можно говорить только о тенденциях, то, как может измениться температура в течение месяца или сезона относительно климатической нормы.