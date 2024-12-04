Синоптики предостерегают об опасных явлениях на Львовщине: чего ожидать
Жителей Львовской области предупредили о гололедице на дорогах. Указывается, что она возможна ночью и утром 5 декабря.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую ОГА.
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Гололедица на дорогах Львовщины
Во Львовской ОГА обратились к водителям и предупредили о том, что на дорогах области прогнозируют гололедицу. Там указали соответствующую инофрмацию со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По территории Львовской области предостерегают об опасных явлениях. В частности, ночью и утром 5 декабря на участках дорог возможна гололедица,
– говорится в сообщении.
Указывается, что объявлен І уровень опасности – желтый.
В ОВА отметили, что стоит быть осторожными за рулем и соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.