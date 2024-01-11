Гололедица, снег и ветер: на Львовщине в течение нескольких дней будет бурлить ненастье
11 января 2024, 16:07Читати новину українською
Источник:ЛОДА
Январь принес с собой ухудшение погоды. В частности, во Львовской области синоптики прогнозируют сложные погодные условия.
Во Львовской области ожидается ухудшение погоды. Это продлится несколько дней в период с 11 по 15 января.
Смотрите также Снова до -20: когда и в каких областях усилятся морозы.
Ветер и гололедица
По информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, на дорогах Львова и области ожидается гололедица.Важно! Водители не должны терять бдительности на дорогах. Из-за погодных условий проезд может быть усложнен.
Кроме того, днем местами будут порывы западного ветра. Речь идет о 15-20 метрах в секунду. Во второй половине дня 11 января возможен снег.
Какая будет погода 12 января
- Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако ожидаются прояснения. Ночью возможен снег, но днем осадки не ожидаются.
- Водителям следует быть осторожными и не терять бдительности на дорогах, ведь синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду.
- Температура будет колебаться от -13 до -8 ночью и днем. Одновременно ночью на Черниговщине и Сумщине возможно до -16 мороза. В южной части, на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток температура будет -2...-7 градусов мороза.