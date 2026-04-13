13 апреля, 08:00
Синоптик рассказал, когда ощутимо улучшится погода в Украине

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В конце этой недели в Украине ожидаются теплые температуры.
  • Несмотря на такие положительные изменения, еще кое-где возможны незначительные осадки.

В конце текущей недели погода в Украине ощутимо удивит теплыми температурами. В то же время на территории страны местами возможны осадки.

Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в фейсбуке.

Когда ждать улучшения погоды?

Синоптик сообщил, что, согласно анализу консолидированных прогнозов ведущих европейских моделей, уже с началом текущей недели, арктический холод постепенно будет отступать, вместо этого будут повышения.

Пасхальная неделя имеет все шансы стать теплее нормы, особенно – его вторая половина, 
– написал он.

Отметим, что прогноз Украинского гидрометеорологического центра свидетельствует о прекращении осадков с 14 апреля, за исключением восточных областей, и о повышении дневных температурных максимумов до 11 – 17 градусов тепла.

Обратите внимание. Всего в апреле возможно резкое повышение температуры до 25 – 30 градусов тепла. Впрочем, текущая синоптическая ситуация пока не предусматривает подобного роста для температурных значений.

Какой будет погода в апреле?

  • Синоптик объяснял, что сильных снегопадов в апреле в Украине не ожидается из-за теплого воздуха в приземном слое. Но возможен мокрый снег из-за холода в верхних слоях атмосферы, но он быстро тает.

  • В ближайшие дни в Украине не ожидается сильного усиления ветра. В то же время в некоторых регионах возможно образование туманов в ночные и утренние часы, однако они являются типичными для такого весеннего периода.

  • Также для весны является привычным возвращение такого явления как грозы. Впрочем, с момента начала полномасштабной войны синоптикам стало сложнее отслеживать грозы из-за уничтожения радиолокационных систем.

  • Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит объяснял, что температурные колебания в апреле в целом является нормальным явлением, поскольку весна сама по себе является в основном переходным сезоном между зимой и летом.