Синоптик рассказал, когда ощутимо улучшится погода в Украине

В конце текущей недели погода в Украине ощутимо удивит теплыми температурами. В то же время на территории страны местами возможны осадки.

Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в фейсбуке.

Смотрите также Самая низкая температура за 80 лет: во Львове зафиксировали рекордный мороз в апреле

Когда ждать улучшения погоды?

Синоптик сообщил, что, согласно анализу консолидированных прогнозов ведущих европейских моделей, уже с началом текущей недели, арктический холод постепенно будет отступать, вместо этого будут повышения.

Пасхальная неделя имеет все шансы стать теплее нормы, особенно – его вторая половина,

– написал он.

Отметим, что прогноз Украинского гидрометеорологического центра свидетельствует о прекращении осадков с 14 апреля, за исключением восточных областей, и о повышении дневных температурных максимумов до 11 – 17 градусов тепла.

Обратите внимание. Всего в апреле возможно резкое повышение температуры до 25 – 30 градусов тепла. Впрочем, текущая синоптическая ситуация пока не предусматривает подобного роста для температурных значений.

Какой будет погода в апреле?