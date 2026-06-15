Переменная облачность, дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 16 июня
Погода во вторник, 16 июня, будет облачной. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а в ряде областей ожидаются сильные ливни.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Смотрите также Град и шквальные ветры: какие регионы Украины накроет непогода 15 июня
Какая будет погода 16 июня?
В Украине 16 июня будет преобладать облачная погода. Ночью в южных и центральных областях, днем в Украине местами прогнозируются кратковременные дожди и сильные грозы.
Ветер будет западный, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, на юге до 18. Днем ожидается 17 – 22 градуса, а в Закарпатье, на юге и востоке страны – до 26.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +18...+20;
- Ужгород +21...+23;
- Львов +18...+20;
- Ивано-Франковск +19...+21;
- Тернополь +18...+20;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +18...+20;
- Луцк +17...+19;
- Ровно +17…+19;
- Житомир +17...+19;
- Винница +17...+19;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +23...+25;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +18...+20;
- Сумы +19...+21;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +21...+23;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +20...+22.
Погода в Украине 16 июня / Карта Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
В ближайшую неделю погоду в Украине будут определять атмосферные фронты и циклоны из Центральной Европы. Из-за этого в большинстве областей ожидаются дожди различной интенсивности, местами с грозами, градом и шквальным ветром.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 градусов, в западных областях будет +7…+12 градусов, днем ожидается +17…+22 градусов, в южной части столбики термометров будут показывать +22…+27 градусов.
В течение 14 – 16 июня в Украине будет преобладать нестабильная погода. Ночью осадков будет немного, однако днем в ряде регионов прогнозируются кратковременные дожди и грозы.