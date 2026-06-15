Переменная облачность, дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 16 июня

Погода во вторник, 16 июня, будет облачной. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а в ряде областей ожидаются сильные ливни.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая будет погода 16 июня?

В Украине 16 июня будет преобладать облачная погода. Ночью в южных и центральных областях, днем в Украине местами прогнозируются кратковременные дожди и сильные грозы.

Ветер будет западный, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, на юге до 18. Днем ожидается 17 – 22 градуса, а в Закарпатье, на юге и востоке страны – до 26.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +18...+20;

Ужгород +21...+23;

Львов +18...+20;

Ивано-Франковск +19...+21;

Тернополь +18...+20;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +18...+20;

Луцк +17...+19;

Ровно +17…+19;

Житомир +17...+19;

Винница +17...+19;

Одесса +21...+23;

Николаев +23...+25;

Херсон +22...+24;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +18...+20;

Сумы +19...+21;

Полтава +21...+23;

Днепр +20...+22;

Запорожье +21...+23;

Донецк +22...+24;

Луганск +22...+24;

Харьков +20...+22.



Погода в Украине 16 июня / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

В ближайшую неделю погоду в Украине будут определять атмосферные фронты и циклоны из Центральной Европы. Из-за этого в большинстве областей ожидаются дожди различной интенсивности, местами с грозами, градом и шквальным ветром.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16 градусов, в западных областях будет +7…+12 градусов, днем ожидается +17…+22 градусов, в южной части столбики термометров будут показывать +22…+27 градусов.

В течение 14 – 16 июня в Украине будет преобладать нестабильная погода. Ночью осадков будет немного, однако днем в ряде регионов прогнозируются кратковременные дожди и грозы.