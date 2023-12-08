Ласковая или лютая зима: будут ли в Украине резкие похолодания

Вера Балабух рассказала, что декабрь ожидается достаточно теплым. В то же время зима есть зима. Потому и к небольшим сюрпризам от погоды стоит быть готовыми.

Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии. Она заметила, что настоящая зима непременно придет.

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По словам Балабух, различные похолодания маловероятны. Если же они и наступят, то будут кратковременными и не слишком интенсивными.

Мы очень надеемся, что большинство этого зимнего периода будет более комфортным для нас и температура будет колебаться где-то так же, как и в предыдущие зимы, в пределах от -5 до +5,

– говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили, что первая половина декабря будет прохладнее из-за антициклона. В то же время, ближе к зимним праздникам температура воздуха начнет расти. В частности, на Новый год вообще прогнозируют оттепель. Поэтому запасаться новогодним настроением украинцам советуют заранее.

Кроме того, известно, что с 11 декабря в Украине зафиксируют ухудшение погоды. Большинство областей накроют снег с дождем.