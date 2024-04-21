Температура на 10 – 15 градусов выше нормы: с чем связана аномальная жара в апреле

Конец марта и первая половина апреля этого года были аномально теплыми. Кое-где температура воздуха даже достигла +30 градусов.

С чем была связана такая аномальная жара, в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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Такая температура характерна для летних месяцев

Метеоролог отметила, что первая половина апреля была аномально теплой. Особенно удивила погода в конце марта и в начале второго месяца весны.

Максимальная температура воздуха достигала +25 и даже в отдельных районах +29 градусов тепла, и была на 10 – 15 градусов выше климатической нормы,

– подчеркнула Вера Балабух.

Также добавила, что такая температура характерна для летних месяцев. Обусловлена она была мощным выносом субтропического воздуха, который принес к нам не только летнее тепло, но и пыль из Сахары.

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