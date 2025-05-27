Непогода накроет несколько областей: где и когда будут сильные дожди, грозы, град и шквалы
- В части областей Украины объявили штормовое предупреждение на 28 мая.
- Ожидаются сильные дожди, также будут грозы, шквалы, а местами град.
Синоптики снова предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так, 28 мая непогода накроет часть областей. Будут сильные дожди, грозы и шквалы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Штормовое предупреждение на 28 мая
В Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях 28 мая будут значительные дожди. Днем в Карпатах и на Левобережье порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
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Обратите внимание! Такая погода может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
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Непогода в Украине
- По территории Львовщины до конца суток 27 мая местами гроза, град, шквал 15 – 20 метров в секунду. Во Львове гроза до конца суток.
- В течение суток 28 мая в Ивано-Франковске и области значительный дождь (15 – 29 миллиметров за 12 часов и меньше), порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду, гроза, град (6 – 19 миллиметров).
- В Хмельницкой области ночью и утром 28 мая значительный дождь.
- На Харьковщине утром и днем 28 мая порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
- В Запорожской области в течение суток 28 мая ожидаются грозы.
- На Херсонщине ночью и утром 28 мая туман, видимость 200 – 500 метров в секунду.