Об этом информирует синоптик Игорь Кибальчич на портале Meteoprog.

Смотрите также Пригреет до +21, но есть нюанс: синоптик рассказал, как ухудшится погода в первую неделю апреля

Какую погоду ждать в течение недели?

Следующие несколько дней в Украине будет тепло, однако из-за падения атмосферного давления и действия циклонов ожидается увеличение осадков. На юге и западе Украины пройдут дожди, местами они будут действительно интенсивными. В Карпатском регионе возможен мокрый снег.

В начале апреля температура будет превышать норму, но на западных территориях из-за потока прохладного воздуха с севера Европы будет наблюдаться небольшое похолодание и облачная погода.

В понедельник, 30 марта, умеренные дожди будут лить в южных, восточных и западных областях Украины. Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов, а днем – +10 – +15. В то же время столбики термометров на Юге, Востоке и в Центре Украины могут достичь отметки +21. Ветер прогнозируют северо-восточного направления, 5 – 10 метров в секунду.

Во вторник, 31 марта, облачная и дождливая погода будет царить на всей территории Украины, местами возможен туман. Мокрый снег ожидается вглубь Запада и в Карпатах. Но несмотря на это температура днем будет достигать 15 градусов тепла, ночью будет колебаться от 5 до 11 градусов тепла. Ветер ожидается незначительный – от 3 до 8 метров в секунду.

В среду, 1 апреля, погода несколько улучшится. Осадков на южных территориях Украины не прогнозируют. Впрочем незначительные дожди, местами мокрый снег и туман возможен в других регионах и в Карпатах. Ночью температура будет от 5 до 10 градусов тепла, а днем будет колебаться от +10 до +16. На Западе будет прохладнее – ночью 0...+5, днем +5...+10. Ветер будет переменного направления 3 – 8 метров в секунду.

В четверг, 2 апреля, дожди пройдут в северных и западных областях, а днем осадки распространятся еще и на юг и Крым. Местами они будут интенсивными. В то же время в центре и на востоке существенных дождей не ожидается. Ветер ночью будет слабый 3 – 8 метров в секунду, тогда как днем он значительно усилится. Скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, а днем столбики термометров достигнут отметки +17.

В пятницу, 3 апреля, осадки ожидаются в южной части территорий, а днем охватят еще центральные и восточные регионы. Кое-где возможен туман. Ветер будет северный и северо-восточный, скоростью 7 – 12 метров в секунду. Синоптик предупреждает о возможных порывах до 20 метров в секунду в Одесской области и в Крыму. Температура ночью – +6...+11 градусов, а днем +8...+13.

В субботу, 4 апреля, большинство областей накроют небольшие осадки. В отдельных регионах стоит ожидать туман. Порывы северного ветра местами будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Ночью температура будет достигать от +2...+7 тепла, а днем +8...+15, местами до +16 тепла.

В воскресенье, 5 апреля, умеренные дожди прогнозируют преимущественно на востоке страны. Циклон отступает, поэтому на остальной территории существенных осадков ждать не стоит. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер скоростью 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -2...+3 градусов, тогда как на остальной территории +2...+7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов.

В какой регион в конце марта вернулась зима?