Про це інформує синоптик Ігор Кібальчич на порталі Meteoprog.

Яку погоду чекати впродовж тижня?

Наступні декілька днів в Україні буде тепло, проте через падіння атмосферного тиску та дію циклонів очікується збільшення опадів. На півдні та заході України пройдуть дощі, місцями вони будуть справді інтенсивними. У Карпатському регіоні можливий мокрий сніг.

На початку квітня температура перевищуватиме норму, але на західних територіях через потік прохолодного повітря з півночі Європи спостерігатиметься невелике похолодання та хмарна погода.

У понеділок, 30 березня, помірні дощі литимуть у південних, східних та західних областях України. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів, а вдень – +10 – +15. Водночас стовпчики термометрів на Півдні, Сході та в Центрі України можуть сягнути позначки +21. Вітер прогнозують північно-східного напрямку, 5 – 10 метрів за секунду.

У вівторок, 31 березня, хмарна та дощова погода пануватиме на усій території України, подекуди можливий туман. Мокрий сніг очікується углиб Заходу та у Карпатах. Та попри це температура вдень сягатиме 15 градусів тепла, уночі коливатиметься від 5 до 11 градусів тепла. Вітер очікується незначний – від 3 до 8 метрів на секунду.

У середу, 1 квітня, погода дещо покращиться. Опадів на південних територіях України не прогнозують. Втім незначні дощі, подекуди мокрий сніг та туман можливий у інших регіонах та у Карпатах. Вночі температура буде від 5 до 10 градусів тепла, а вдень коливатиметься від +10 до +16. На Заході буде прохолодніше – вночі 0...+5, вдень +5...+10. Вітер буде змінного напрямку 3 – 8 метрів за секунду.

У четвер, 2 квітня, дощі пройдуть у північних та західних областях, а вдень опади поширяться ще й на південь та Крим. Місцями вони будуть інтенсивними. Водночас у центрі та на сході істотних дощів не очікується. Вітер вночі буде слабкий 3 – 8 метрів на секунду, тоді як вдень він значно посилиться. Швидкість сягатиме 7 – 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від +2 до +7 градусів, а вдень стовпчики термометрів сягнуть позначки +17.

У п'ятницю, 3 квітня, опади очікуються у південній частині територій, а вдень охоплять ще центральні та східні регіони. Подекуди можливий туман. Вітер буде північний та північно-східний, швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Синоптик попереджає про можливі пориви до 20 метрів на секунду на Одещині та у Криму. Температура вночі – +6…+11 градусів, а вдень +8…+13.

У суботу, 4 квітня, більшість областей накриють невеликі опади. В окремих регіонах варто очікувати туман. Пориви північного вітру подекуди сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду. Вночі температура сягатиме від +2...+7 тепла, а вдень +8...+15, місцями до +16 тепла.

У неділю, 5 квітня, помірні дощі прогнозують переважно на сході країни. Циклон відступає, тож на решті територій істотних опадів чекати не варто. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Вночі температура повітря становитиме -2…+3 градусів, тоді як на решті території +2…+7 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів.

