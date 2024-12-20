Умеренные дожди с мокрым снегом накроют часть Украины: где и когда будут осадки
На выходных, 21 и 22 декабря, в Украине ожидаются осадки. Кое-где умеренные дожди с мокрым снегом. Резкого похолодания еще не будет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Снег и дожди в Украине
Синоптик Диана Кривобок рассказала, что ближайшей ночью в северных, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях, днем в южных, большинстве центральных и восточных будет небольшой дождь. Тем временем на остальной территории Украины без осадков. На Юге ночью и утром местами туман.
Сильного похолодания еще не будет. Так, в течение субботы от -1 до +4 градусов. На Юге +4 – +10, днем в Крыму даже до +15 градусов.
В воскресенье, 22 декабря, в Украине, кроме западных и северных областей, умеренные дожди, местами с мокрым снегом. В понедельник, 23 декабря, в западных, восточных и юго-восточных областях небольшие осадки,
– отметила синоптик.
В Карпатах временами небольшой снег. Только в воскресенье без осадков. Температура 0 – -8 градусов. Между тем на остальной территории Украины осадки не ожидаются.
В воскресенье ночью и днем от -3 до +4 градусов. На Юге и Юго-Востоке +1 – +9 градусов.
В ближайшие дни ветер будет северо-западного направления. На Юге и Востоке – северо-восточный. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
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Будут ли сильные снегопады или ливни
- Ранее, в интервью 24 Каналу, представитель Укргидрометцентра рассказывала, что, по предварительным прогнозам, на следующей неделе снова могут быть атмосферные процессы с Северо-Запада. Возможно, они немного добавят осадков.
- "Если температура будет несколько ниже 0 градусов, будет мокрый снежок, и тогда может образоваться немного снежного покрова", – отметила Наталья Птуха.
- В то же время подчеркнула, сильные осадки пока не ожидаются.
- Кстати, в условиях изменения климата дожди посреди декабря становятся все более привычным явлением.