Сильные морозы надвигаются на Украину: прогноз погоды на 8 февраля

В субботу, 8 февраля, в Украине ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Однако украинцам стоит подготовиться к сильным ночным морозам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 8 февраля

По данным синоптиков, 8 февраля в Украине будет преимущественно без осадков, только в Крыму небольшой снег.

На дорогах, кроме большинства западных и южных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в Крыму и Приазовье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать -5...-10, в Крыму снижение ожидают на уровне 0...-5. Днем метеорологи прогнозируют от -4 до +1, на Закарпатье +2...+7. В Карпатах ночью -9...-14, днем 0...-5.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -1...-3;

Ужгород +4...+6;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...-2;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий 0...-2;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир 0....-2;

Винница 0....-2;

Одесса -1...+1;

Николаев 0...-2;

Херсон 0...-2;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов -3...-1;

Сумы -3...-1;

Полтава 0...-2;

Днепр -1...+1;

Запорожье -1...+1;

Донецк 0...-2;

Луганск -3...-1;

Харьков -3...-1.

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля / карта Укргидрометцентра