Местами выпадут умеренные дожди. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Биологи бьют тревогу: в 5 областях Украины проснулись ядовитые пауки
Какой будет погода в конце недели?
Укргидрометцентр сообщает, что в течение 2 – 4 апреля на территории Украины местами еще пройдут незначительные дожди. В частности, отмечается, что 3 апреля такие осадки будут умеренными в пределах западных и южных областей.
В ночные и утренние часы 2 апреля в южных, центральных. Сумской и Харьковской областях ожидается туман. Температура воздуха в течение ночи будет колебаться от 3 до 10 градусов тепла, без понижений ниже 0.
В дневные часы столбики термометров будут показывать от 12 до 19 градусов тепла. В Карпатах в эти дни возможны незначительный мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до 6 градусов тепла.
Какие условия ждать в апреле в Украине?
Ранее сообщали, что в течение этой недели атмосферные процессы будут меняться, небо все чаще будут затягивать облака. Ожидается увеличение количества осадков, местами они будут интенсивными.
Среднемесячная температура в апреле будет в пределах 8 – 11 градусов тепла, в Карпатах 5 – 7 градусов, что соответствует климатической норме. Месячное количество осадков в Украине прогнозируется на уровне 30 – 50 миллиметров.
Также в начале апреля в Украине ожидается ухудшение погоды с дождями, а в некоторых областях, более, даже возможны грозы. Отмечали, что до 3 апреля погода будет облачной с прояснениями, и с новыми осадками.