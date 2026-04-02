Місцями випадуть помірні дощі. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода наприкінці тижня?
Укргідрометцентр повідомляє, що впродовж 2 – 4 квітня на території України подекуди ще пройдуть незначні дощі. Зокрема, зазначається, що 3 квітня такі опади будуть помірними в межах західних і південних областей.
У нічні та ранкові години 2 квітня у південних, центральних. Сумській та Харківській областях очікується туман. Температура повітря протягом ночі коливатиметься від 3 до 10 градусів тепла, без знижень нижче 0.
У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 12 до 19 градусів тепла. У Карпатах у ці дні можливі незначний мокрий сніг і дощ. Температура повітря протягом доби становитиме від 0 до 6 градусів тепла.
Які умови чекати в квітні в Україні?
Раніше повідомляли, що протягом цього тижня атмосферні процеси змінюватимуться, небо дедалі частіше затягуватимуть хмари. Очікується збільшення кількості опадів, подекуди вони будуть інтенсивними.
Середньомісячна температура в квітні буде в межах 8 – 11 градусів тепла, у Карпатах 5 – 7 градусів, що відповідає кліматичній нормі. Місячна кількість опадів в Україні прогнозується на рівні 30 – 50 міліметрів.
Також на початку квітня в Україні очікується погіршення погоди з дощами, а в деяких областях, ба більше, навіть можливі грози. Зазначали, що до 3 квітня погода буде хмарною з проясненнями, і з новими опадами.