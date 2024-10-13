Синоптики прогнозируют бурю во Львове и области

По данным экспертов, 13 и 14 октября на Львовщину ожидают неблагоприятные метеорологические явления. Синоптики предупредили об опасности.

Ночью 13 октября в западных областях наблюдались заморозки от 0 – до 3 градусов мороза.

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Что ждать Львову и области

Как сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, по территории Львовской области и городу Львову 13 октября днем и в сутки 14 октября пройдут шквальные порывы ветра. Поток воздуха будет двигаться со скоростью 15 – 20 метров в секунду в направлении юго-запада с переходом на северо-запад. Этой погодной ситуации присвоен первый уровень опасности.

К слову, 13 октября во Львове и области днем температура составит 14 – 16 градусов тепла. Местами возможен небольшой дождь. Уже завтра, 14 октября, в регионе значительно похолодает. Температура днем будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла. Осадков не предвидится.