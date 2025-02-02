Мокрый снег, гололедица и мороз: прогноз погоды на 3 февраля
В Украине 3 февраля будет облачно, с мокрым снегом, дождем и гололедом. Ветер холодный, а температура будет оставаться зимней.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода 3 февраля в Украине
Начало февраля не принесет потепления – в Украине и в дальнейшем будет царить зимняя погода с мокрым снегом, дождями и гололедом. В некоторых регионах возможно налипание мокрого снега, поэтому стоит быть осторожными на дорогах.
В большинстве областей ожидается облачная погода. На юге и юго-востоке прогнозируют мокрый снег и дождь, местами с налипанием снега. В других регионах также возможны небольшие снегопады. Дороги будут скользкими, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально внимательными. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура опустится до -5 градусов, в Карпатах может быть до -9 градусов.
Днем в большинстве регионов будет от -2 градусов до +3 градусов.
В Крыму – теплее, там ожидают +2 – +7 градусов.
Из-за снега и гололеда стоит быть осторожными за рулем и выбирать теплую одежду для прогулок.
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Температура в крупных городах
- Киев -1 – +1
- Ужгород +2 – +4
- Львов 0 – +2
- Ивано-Франковск 0 – +2
- Тернополь 0 – +2
- Черновцы 0 – +2
- Хмельницкий 0 – +2
- Луцк -1 – +1
- Ровно -1 – +1
- Житомир -1 – +1
- Винница -1 – +1
- Одесса +2 – +4
- Николаев +1 – +3
- Херсон +2 – +4
- Симферополь +4 – +6
- Кропивницкий +2 – +4
- Черкассы 0 – +1
- Чернигов 0 – +2
- Сумы 0 – +2
- Полтава 0 – +2
- Днепр +1 – +3
- Запорожье +1 – +3
- Донецк +1 – +3
- Луганск +1 – +3
- Харьков 0 – +2