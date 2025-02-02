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2 февраля 2025, 16:07
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Мокрый снег, гололедица и мороз: прогноз погоды на 3 февраля

Анастасия Диденко

В Украине 3 февраля будет облачно, с мокрым снегом, дождем и гололедом. Ветер холодный, а температура будет оставаться зимней.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода 3 февраля в Украине

Начало февраля не принесет потепления – в Украине и в дальнейшем будет царить зимняя погода с мокрым снегом, дождями и гололедом. В некоторых регионах возможно налипание мокрого снега, поэтому стоит быть осторожными на дорогах.

В большинстве областей ожидается облачная погода. На юге и юго-востоке прогнозируют мокрый снег и дождь, местами с налипанием снега. В других регионах также возможны небольшие снегопады. Дороги будут скользкими, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально внимательными. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура опустится до -5 градусов, в Карпатах может быть до -9 градусов.
Днем в большинстве регионов будет от -2 градусов до +3 градусов.
В Крыму – теплее, там ожидают +2 – +7 градусов.

Из-за снега и гололеда стоит быть осторожными за рулем и выбирать теплую одежду для прогулок.

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Прогноз погоды на 3 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев -1 – +1
  • Ужгород +2 – +4
  • Львов 0 – +2
  • Ивано-Франковск 0 – +2
  • Тернополь 0 – +2
  • Черновцы 0 – +2
  • Хмельницкий 0 – +2
  • Луцк -1 – +1
  • Ровно -1 – +1
  • Житомир -1 – +1
  • Винница -1 – +1
  • Одесса +2 – +4
  • Николаев +1 – +3
  • Херсон +2 – +4
  • Симферополь +4 – +6
  • Кропивницкий +2 – +4
  • Черкассы 0 – +1
  • Чернигов 0 – +2
  • Сумы 0 – +2
  • Полтава 0 – +2
  • Днепр +1 – +3
  • Запорожье +1 – +3
  • Донецк +1 – +3
  • Луганск +1 – +3
  • Харьков 0 – +2