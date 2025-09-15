Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии.
Где ждать непогоды?
На Львовщине 16 сентября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада. Поэтому, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Однако днем прогнозируют умеренные, местами значительные дожди, местами грозы. Ночью и утром может быть слабый туман.
В Ивано-Франковске и области ночью осадков не прогнозируется, а вот днем может выпасть умеренный дождь, местами грозы. Ночью и утром в регионе местами будет туман.
В Луцке в этот день будет облачная погода. Ночью без осадков, а днем умеренный кратковременный дождь. В области же ночью местами следует ждать небольшой кратковременный дождь, днем умеренный кратковременный дождь, местами может быть гроза. Также как ночью, так и утром прогнозируют местами туман.
В Виннице 16 сентября будет переменная облачность, однако дождей на этот день в регионе не прогнозируется. Ночью и утром ожидается туман. По данным синоптиков, видимость 200 – 500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Ночью и в первой половине дня 16 сентября ожидается туман и в Черновцах. Указывается, что видимость будет 200 – 500 метров.
Облачно с прояснениями будет и в Ровенской области. Ночью местами следует ждать небольшой кратковременный дождь, а днем умеренный кратковременный дождь, местами грозы. В этом регионе также прогнозируют ночью и утром слабый туман.
Какую погоду ожидать в ближайшие дни?
- В целом в Украине во вторник, 16 сентября, ожидается переменная облачность. Температура ночью будет от 8 до 13 градусов тепла, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до +16 градусов; днем от +22 до +27, в западных областях 16 – 21 градус тепла.
На этой неделе по Украине преимущественно будет господствовать антициклон. Осадки будут, но преимущественно на Западе и Юге Украины. Теплее всего будет в южный и юго-восточных регионах.