Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии.

Смотрите также Еще больше жары: метеоролог дала прогноз, какой будет погода до 2030 года

Где ждать непогоды?

На Львовщине 16 сентября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада. Поэтому, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Однако днем прогнозируют умеренные, местами значительные дожди, местами грозы. Ночью и утром может быть слабый туман.

В Ивано-Франковске и области ночью осадков не прогнозируется, а вот днем может выпасть умеренный дождь, местами грозы. Ночью и утром в регионе местами будет туман.

В Луцке в этот день будет облачная погода. Ночью без осадков, а днем умеренный кратковременный дождь. В области же ночью местами следует ждать небольшой кратковременный дождь, днем умеренный кратковременный дождь, местами может быть гроза. Также как ночью, так и утром прогнозируют местами туман.

В Виннице 16 сентября будет переменная облачность, однако дождей на этот день в регионе не прогнозируется. Ночью и утром ожидается туман. По данным синоптиков, видимость 200 – 500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Ночью и в первой половине дня 16 сентября ожидается туман и в Черновцах. Указывается, что видимость будет 200 – 500 метров.

Облачно с прояснениями будет и в Ровенской области. Ночью местами следует ждать небольшой кратковременный дождь, а днем умеренный кратковременный дождь, местами грозы. В этом регионе также прогнозируют ночью и утром слабый туман.

В Киеве на 16 сентября синоптики указывают, что сохранится переменчивая погода без осадков.

Добавим, что в ближайшие 5 суток погода в Одесской области и вдоль побережья будет иметь переменчивый характер. Там ожидается неустойчивая и дождливая погода.

Смотрите также Станет ли 2025 год самым жарким в истории: метеоролог удивила прогнозом