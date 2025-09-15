Про це пише 24 Канал з посиланням на регіональні центри з гідрометеорології.

Де чекати негоди?

На Львівщині 16 вересня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з північного заходу. Відтак, за даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Однак вдень прогнозують помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Вночі та вранці може бути слабкий туман.

В Івано-Франківську та області вночі опадів не прогнозується, а ось вдень може випасти помірний дощ, місцями грози. Вночі та вранці в регіоні місцями буде туман.

В Луцьку в цей день буде хмарна погода. Вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ. В області ж вночі місцями слід чекати невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями може бути гроза. Також як вночі, так і вранці прогнозують місцями туман.

У Вінниці 16 вересня буде мінлива хмарність, однак дощів на цей день в регіоні не прогнозується. Вночі та вранці очікується туман. За даними синоптиків, видимість 200 – 500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Вночі та в першій половині дня 16 вересня очікується туман і в Чернівцях. Вказується, що видимість буде 200 – 500 метрів.

Хмарно з проясненнями буде і на Рівненщині. Вночі місцями слід чекати невеликий короткочасний дощ, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. В цьому регіоні також прогнозують вночі та вранці слабкий туман.

В Києві на 16 вересня синоптики вказують, що утримається мінлива погода без опадів.

Додамо, що в найближчі 5 діб погода на Одещині та вздовж узбережжя буде мати мінливий характер. Там очікується нестійка та дощова погода.

