В Украину идет необычное для ноября потепление: где будет +18 градусов

Температура воздуха в Украине продолжает бить рекорды. В одном из городов во второй половине ноября столбики термометров покажут +18 градусов.

Где прогнозируют аномальное потепление

Традиционно такую высокую температуру воздуха обещают на Юге Украины. Жители этого региона смогут порадоваться солнцу и теплу всего за несколько дней до начала зимы.

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До +18 градусов воздух прогреется в Одессе, а в Николаеве – до +17 градусов. Такое тепло обещают 17 ноября. В общем, в этих городах будет тепло целую неделю. Столбики термометров будут колебаться в пределах +11...+16 градусов.



В Одессе в ноябре будет необычно тепло / Фото Gismeteo

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