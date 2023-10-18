Появляются нюансы: как погода на фронте влияет на работу украинских БПЛА

Беспилотники на фронте выполняют широкий спектр боевых задач. Однако на работу дронов влияют погодные условия и эффективность выполнения задач уменьшается.

Об этом 24 Каналу сказал командир роты ударных БПАК Юрий Федоренко. Он отметил, что ВСУ воюют с 2014 года, а в полномасштабной войне это будет третья зима. За это время Силы обороны научились воевать при разных погодных условиях.

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Шквальный ветер обмораживает руки

При неблагоприятных условиях выполнения боевых задач становится все сложнее. Ведь прежде всего нарушается логистика. Разумеется, если военнослужащий на передовой позиции целый день под дождем, то вероятность усталости будет гораздо больше, чем это происходило при благоприятных погодных условиях.

Я сейчас говорю очень лайтово. Вот представьте себе, операторы БПЛА должны чувствовать джойстики, поэтому не могут одевать перчатки. А шквальный ветер обмораживает руки и они буквально синеют у ребят. Ты должен чувствовать тот джойстик и достаточно умело пилотировать для того, чтобы выполнить боевое задание,

– добавил Федоренко.

Несмотря на сложные погодные условия, Вооруженные Силы сохраняют положительную динамику ведения боевых действий и поражения врага. Какая бы ни была погода, украинские бойцы продолжают эффективно выполнять поставленные задачи.

Динамика боевых действий, конечно, будет немного приостанавливаться на тех направлениях, которые станут невозможными для продвижения. К примеру, там, где разольются реки и проехать или пройти будет просто невозможно. Но на остальных направлениях я думаю, что будет сохраняться инициатива и активные действия от Сил обороны,

– отметил командир роты ударных БПАК.

На работу дронов оказывают влияние сильные порывы ветра, а также температура воздуха. Ведь чем ниже температура, тем меньше держится заряд электробатареи и расстояние поражения уменьшается.

"Если в течение дня падает дождь, то поражения FPV-дронами не будет, потому что в дождь ничего не летает. Но несмотря на это, группы все равно находятся на позиции и ждут, когда ненастье закончится и появится коридор для того, чтобы мгновенно и быстро отработать. Работа не останавливается ни на минуту", – подчеркнул Федоренко.

С какими трудностями сейчас сталкиваются операторы дронов: смотрите видео

Нужна быстрая реакция партнеров

Очень важно, чтобы наши международные партнеры продолжали реагировать на запросы Генерального штаба ВСУ и своевременно с сегодняшнего дня на сегодняшний день, а не с сегодняшнего дня на послезавтра, предоставлять необходимую номенклатуру. В частности, бронированную и легкобронированную технику для того, чтобы обеспечивать непрерывную логистику раскислыми грунтами, а также огневые средства, боеприпасы к ним и дальнобойные ракеты.

"Важно, чтобы динамика поставок этих средств была на высоком уровне", – подытожил командир роты ударных БпАК.

Беспилотники на фронте: последние новости

Минцифры передало на фронт свыше 800 БПЛА. Все беспилотники приобрели по государственной программе Армия дронов. Современное вооружение поможет украинским бойцам эффективно уничтожать вражескую технику.

В течение прошлой недели, с 9 по 16 октября, Армия дронов установила абсолютный рекорд – 428 единиц сожженной техники оккупантов.

На днях ССО уничтожили российский БпЛА ZALA. В сети появилось видео, где видно, как украинские военные проводили успешную операцию.