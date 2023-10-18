Про це 24 Каналу сказав командир роти ударних БпАК Юрій Федоренко. Він зауважив, що ЗСУ воюють з 2014 року, а в повномасштабній війні це вже буде третя зима. За цей час Сили оборони навчилися воювати за різних погодних умов.

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Шквальний вітер обморожує руки

За несприятливих погодних умов виконання бойових завдань стає все складніше. Адже насамперед порушується логістика. Зрозуміло, якщо військовослужбовець на передовій позиції цілий день під дощем, то вірогідність втоми буде набагато більшою, ніж це відбувалося за сприятливих погодних умов.

Я зараз кажу дуже лайтово. От уявіть собі, оператори БпЛА мають відчувати джойстики, тому не можуть одягати рукавиці. А шквальний вітер обморожує руки й вони буквально синіють у хлопців. Ти маєш відчувати той джойстик і достатньо вміло пілотувати для того, аби виконати бойове завдання,

– додав Федоренко.

Попри складні погодні умови, Збройні Сили зберігають позитивну динаміку ведення бойових дій та позитивного ураження ворога. Яка не була б погода, українські бійці продовжують ефективно виконувати поставлені завдання.

Динаміка бойових дій, звісно, трохи призупинятиметься на тих напрямках, які стануть неможливими для просування. Наприклад, там, де розіллються річки й проїхати чи пройти буде просто неможливо. Але на решті напрямків я думаю, що зберігатиметься ініціатива й активні дії від Сил оборони,

– зазначив мовив командир роти ударних БпАК.

На роботу дронів впливають сильні пориви вітру, а також температура повітря. Адже чим нижча температура, тим менше тримається заряд електробатареї й відстань ураження зменшується.

"Якщо впродовж дня падає дощ, то ураження FPV-дронами не буде, бо в дощ нічого не літає. Але попри це, групи однаково перебувають на позиції та чекають, коли негода закінчиться та з'явиться коридор для того, щоб миттєво та швидко відпрацювати. Робота не зупиняється ні на хвилину", – наголосив Федоренко.

З якими труднощами нині зіштовхуються оператори дронів: дивіться відео

Потрібна швидка реакція партнерів

Дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери продовжували реагувати на запити Генерального штабу ЗСУ й своєчасно з сьогодні на сьогодні, а не з сьогодні на післязавтра, надавати необхідну номенклатуру. Зокрема, броньовану та легкоброньовану техніку для того, щоб забезпечувати безперервну логістику розкислими ґрунтами, а також вогневі засоби, боєприпаси до них й далекобійні ракети.

"Важливо, щоб динаміка постачання цих засобів була на високому рівні", – підсумував командир роти ударних БпАК.

Долучайтеся до збору! Фонд 24 Каналу збирає 1 мільйон на FPV-дрони для підрозділу ССО Genius. Пам'ятайте, кожен ваш донат – це допомога нашим воїнам. Всі деталі на сайті.

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