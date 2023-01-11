Как повлияет замерзание почвы на возможное наступление России или Украины: анализ Bloomberg

Ситуация на Востоке нашего государства остается очень тяжелой. Вооруженные Силы и российские оккупанты пытаются совершать наступательные атаки, однако на это влияет погода. Западные аналитики проанализировали, как замерзание почвы может повлиять на ситуацию на поле боя.

По словам журналистов, погода замораживает украинские поля, на которых продолжаются ожесточенные бои, хотя вскоре ситуация может измениться и температура станет выше. Однако все же, когда отметки термометров ниже нуля, тогда украинские защитники и российские оккупанты могут проводить наступательные операции. В частности, вблизи Соледара, что в Донецкой области, и Кременной – в Луганской.

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Создает ли погода предпосылки для начала наступления

Военные аналитики отмечают, что хотя и замерзание болотистой местности – это хорошая возможность начать наступательные действия, однако это не единственный фактор, который нужно учитывать во время таких операций.

Более важны наличие резервов, оборудования и боеприпасов, а также необходимость создания слабых мест для использования на линиях противника,

– пишут в Bloomberg.

В то же время там упомянули, что российские войска пытаются взять Бахмут и соседний Соледарь в течение нескольких месяцев в то время, когда ВСУ атакуют Кременную и Сватово. Хотя и это малые и средние города на Востоке нашего государства, однако они важны для обеих сторон.

Интересно и забавно, что по враждебному законодательству Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области в ее админграницах являются "анексированными" Россией. Это даже прописано в конституции. Однако захватчики даже не контролируют эти регионы физически.

Игорь Левченко, который является руководителем отдела стратегического моделирования киевского мозгового центра New Geopolitics, прокомментировал ситуацию в Донецкой области.

Ситуация вокруг Соледара и Бахмута вынуждает наше командование привлекать больше резервов в этом направлении. Может быть, что в ближайшее время их не останется достаточно для проведения большого наступления на Юге или, скажем, Запорожье,

– сказал он.

Кроме того, эксперт акцентировал внимание на том, что развитие военных действий в ближайшие месяцы, вероятно, будет определяться не столько изменениями погоды, сколько относительным успехом каждой стороны. По сути, и Украина, и Россия будут сосредоточивать засилье на истощении сил другой армии и восстановлении собственных ресурсов до весны.

Оккупанты утверждали, что "захватили" Соледар

В среду, 11 января, бойцы батальона "Вагнера" сказали, что им удалось оккупировать город Соледар в Донецкой области.

Вскоре на это отреагировали в командовании Вооруженных Сил нашего государства. Там отметили, что это очередная информационно психологическая операция российской пропаганды. То есть врагу верить не стоит, потому что он лжет.

Поэтому можно констатировать, что Соледар не находится под контролем путинских боевиков по состоянию на 11 января. Однако оккупанты бросают все свои ресурсы на это направление.



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