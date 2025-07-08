Дожди, грозы, град и шквалы: Львовскую область снова накроет непогода

Во Львове и области снова прогнозируют непогоду. В регионе пройдут дожди, грозы и град.

Ухудшение погоды ожидается уже во вторник, 8 июля, Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии

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Какой будет погода на Львовщине 8 июля

По Львовской области во вторник будет облачно с прояснениями.

Кратковременные дожди, местами значительные.️ Грозы, местами град,

– прогнозируют синоптики.

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Ветер будет западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, местами – шквалы 17 – 22 метров в секунду.

Столбики термометров будут показывать 26 – 31 градусов тепла в области, а в самом Львове – 27 – 29.

Напомним, что уже 9 июля будет незначительное снижение температуры, особенно, это касается северных областей. При этом резкое похолодание пока не прогнозируется.