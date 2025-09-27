Дожди в части областей, местами будет прохладно: прогноз погоды на 28 сентября
Погода в Украине в воскресенье, 28 сентября. будет облачной с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют незначительный дождь, однако на большинстве территории осадков не будет.
В южных областях будет тепло, но в западных регионах ожидается прохлада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Заморозки уже на пороге: когда и в каких областях Украины резко похолодает
Какая погода будет в Украине 28 сентября?
По данным Укргидрометцентра, небольшой дождь пройдет в северной части страны, в других местах осадков не прогнозируют. Ветер в основном будет двигаться в северо-восточном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют ночью от 4 до 9 градусов тепла и днем от 9 до 14 градусов тепла на западе и севере. На остальной территории ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а днем температура будет от 13 до 18 градусов тепла.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +12...+14;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Винница +13...+15;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +11...+13;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +15...+17;
- Харьков +15...+17.
Прогноз погоды в Украине на 28 сентября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какие прогнозы дают синоптики на ближайшее время?
По данным синоптика Игоря Кибальчича, выходные будут прохладными, местами будут идти дожди. В части областей будут заморозки и утренний туман, поскольку на Украину движется скандинавский антициклон.
Уже в понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, "есть предпосылки для определенных дождей". Синоптики прогнозируют снижение атмосферного давления. В то же время, как известно, заморозки прекратятся благодаря большей облачности.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что вскоре дожди охватят страну. С 29 сентября синоптики прогнозируют дожди повсюду. Суточная температура упадет до 10– 13 градусов тепла, теплее будет на Юге и Закарпатье.