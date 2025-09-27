Погода в Украине в воскресенье, 28 сентября. будет облачной с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют незначительный дождь, однако на большинстве территории осадков не будет.

В южных областях будет тепло, но в западных регионах ожидается прохлада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какая погода будет в Украине 28 сентября?

По данным Укргидрометцентра, небольшой дождь пройдет в северной части страны, в других местах осадков не прогнозируют. Ветер в основном будет двигаться в северо-восточном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют ночью от 4 до 9 градусов тепла и днем от 9 до 14 градусов тепла на западе и севере. На остальной территории ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а днем температура будет от 13 до 18 градусов тепла.

Какой будет погода в крупных городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +11...+13;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +12...+14;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +11...+13;

Ровно +11...+13;

Житомир +11...+13;

Винница +13...+15;

Одесса +16...+18;

Николаев +16...+18;

Херсон +16...+18;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +11...+13;

Сумы +11...+13;

Полтава +13...+15;

Днепр +15...+17;

Запорожье +15...+17;

Донецк +15...+17;

Луганск +15...+17;

Харьков +15...+17.

Прогноз погоды в Украине на 28 сентября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какие прогнозы дают синоптики на ближайшее время?