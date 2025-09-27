У південних областях буде тепло, але у західних регіонах очікується прохолода. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Заморозки уже на порозі: коли та у яких областях України різко похолодає

Яка погода буде в Україні 28 вересня?

За даними Укргідрометцентру, невеликий дощ пройде у північній частині країни, в інших місцях опадів не прогнозують. Вітер здебільшого рухатиметься у північно-східному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують вночі від 4 до 9 градусів тепла та вдень від 9 до 14 градусів тепла на заході та півночі. На решті території вночі очікується від 2 до 7 градусів тепла, а вдень температура буде від 13 до 18 градусів тепла.

Якою буде погода у великих містах?

  • Київ +10…+12;
  • Ужгород +11…+13;
  • Львів +11…+13;
  • Івано-Франківськ +11…+13;
  • Тернопіль +12…+14;
  • Чернівці +11…+13;
  • Хмельницький +11…+13;
  • Луцьк +11…+13;
  • Рівне +11…+13;
  • Житомир +11…+13;
  • Вінниця +13…+15;
  • Одеса +16…+18;
  • Миколаїв +16…+18;
  • Херсон +16…+18;
  • Сімферополь +15…+17;
  • Кропивницький +15…+17;
  • Черкаси +13…+15;
  • Чернігів +11…+13;
  • Суми +11…+13;
  • Полтава +13…+15;
  • Дніпро +15…+17;
  • Запоріжжя +15…+17;
  • Донецьк +15…+17;
  • Луганськ +15…+17;
  • Харків +15…+17.

Прогноз погоди на 28 вересня 2025 року

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Які прогнози дають синоптики на найближчий час?

  • За даними синоптика Ігоря Кібальчича, вихідні будуть прохолодними, подекуди дощитиме. В частині областей будуть заморозки та ранковий туман, оскільки на Україну рухається скандинавський антициклон.

  • Вже в понеділок та вівторок, 29 і 30 вересня, "є передумови для певних дощів". Синоптики прогнозують зниження атмосферного тиску. Водночас, як відомо, заморозки припиняться завдяки більшій хмарності.

  • Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що невдовзі дощі охоплять країну. З 29 вересня синоптики прогнозують дощі всюди. Добова температура впаде до 10– 13 градусів тепла, тепліше буде на Півдні та Закарпатті.