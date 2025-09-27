У південних областях буде тепло, але у західних регіонах очікується прохолода. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода буде в Україні 28 вересня?

За даними Укргідрометцентру, невеликий дощ пройде у північній частині країни, в інших місцях опадів не прогнозують. Вітер здебільшого рухатиметься у північно-східному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують вночі від 4 до 9 градусів тепла та вдень від 9 до 14 градусів тепла на заході та півночі. На решті території вночі очікується від 2 до 7 градусів тепла, а вдень температура буде від 13 до 18 градусів тепла.

Якою буде погода у великих містах?

Київ +10…+12;

Ужгород +11…+13;

Львів +11…+13;

Івано-Франківськ +11…+13;

Тернопіль +12…+14;

Чернівці +11…+13;

Хмельницький +11…+13;

Луцьк +11…+13;

Рівне +11…+13;

Житомир +11…+13;

Вінниця +13…+15;

Одеса +16…+18;

Миколаїв +16…+18;

Херсон +16…+18;

Сімферополь +15…+17;

Кропивницький +15…+17;

Черкаси +13…+15;

Чернігів +11…+13;

Суми +11…+13;

Полтава +13…+15;

Дніпро +15…+17;

Запоріжжя +15…+17;

Донецьк +15…+17;

Луганськ +15…+17;

Харків +15…+17.

Прогноз погоди в Україні на 28 вересня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Які прогнози дають синоптики на найближчий час?