В южных областях будет тепло, но в западных регионах ожидается прохлада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какая погода будет в Украине 28 сентября?

По данным Укргидрометцентра, небольшой дождь пройдет в северной части страны, в других местах осадков не прогнозируют. Ветер в основном будет двигаться в северо-восточном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют ночью от 4 до 9 градусов тепла и днем от 9 до 14 градусов тепла на западе и севере. На остальной территории ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а днем температура будет от 13 до 18 градусов тепла.

Какой будет погода в крупных городах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +11...+13;
  • Тернополь +12...+14;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Винница +13...+15;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +16...+18;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +11...+13;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +15...+17;
  • Харьков +15...+17.

Прогноз погоды на 28 сентября 2025 года

Прогноз погоды в Украине на 28 сентября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какие прогнозы дают синоптики на ближайшее время?

  • По данным синоптика Игоря Кибальчича, выходные будут прохладными, местами будут идти дожди. В части областей будут заморозки и утренний туман, поскольку на Украину движется скандинавский антициклон.

  • Уже в понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, "есть предпосылки для определенных дождей". Синоптики прогнозируют снижение атмосферного давления. В то же время, как известно, заморозки прекратятся благодаря большей облачности.

  • Ранее Укргидрометцентр сообщал, что вскоре дожди охватят страну. С 29 сентября синоптики прогнозируют дожди повсюду. Суточная температура упадет до 10– 13 градусов тепла, теплее будет на Юге и Закарпатье.