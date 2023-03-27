Вода в реках Закарпатья может подняться на 1,5 метра: будут ли негативные последствия

27 марта 2023, 09:00
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Источник:

ГСЧС

Очевидно, с наступлением теплой весны, растопкой снега и сильными дождями вода в реках может существенно подниматься. В частности, это часто происходит на Закарпатье, где немало водоемов.

Как известно, синоптики в период с 25 по 27 марта прогнозировали сильные дожди в Закарпатском регионе. Вместе с тем, как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, вода, в том числе из-за этого, может подняться аж на 1,5 метра.

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Будут ли негативные последствия

Очевидно, переживать из-за поднятия воды не следует, ведь при этом не ожидается негативных последствий.

27 и 28 марта на реках Закарпатья будет продолжаться рост уровней воды от 0,3 до 1,5 метра над текущими уровнями,
– говорится в сообщении.

Какой будет погода в Украине 27 марта

Как отметили в Укргидрометцентре, на большинстве территорий будет падать дождь. В частности, на Западе, Востоке, Севере, Юге и Центре нашего государства.

Кроме того, температура в крупнейших городах будет такой:

  • Киев – +11...+13
  • Ужгород – +11...+13
  • Львов – +10...+12
  • Ивано-Франковск – +10...+12
  • Тернополь – +10...+12
  • Черновцы – +11...+13
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +10...+12
  • Ровно – +10...+12
  • Житомир – +10...+12
  • Винница – +13...+15
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +12...+14
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +12...+14
  • Сумы – +10...+12
  • Полтава – +11...+13
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +13...+15
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +16...+18
  • Харьков – +15...+17
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак