Вода в реках Закарпатья может подняться на 1,5 метра: будут ли негативные последствия

Очевидно, с наступлением теплой весны, растопкой снега и сильными дождями вода в реках может существенно подниматься. В частности, это часто происходит на Закарпатье, где немало водоемов.

Как известно, синоптики в период с 25 по 27 марта прогнозировали сильные дожди в Закарпатском регионе. Вместе с тем, как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, вода, в том числе из-за этого, может подняться аж на 1,5 метра.

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Будут ли негативные последствия

Очевидно, переживать из-за поднятия воды не следует, ведь при этом не ожидается негативных последствий.

27 и 28 марта на реках Закарпатья будет продолжаться рост уровней воды от 0,3 до 1,5 метра над текущими уровнями,

– говорится в сообщении.

Какой будет погода в Украине 27 марта

Как отметили в Укргидрометцентре, на большинстве территорий будет падать дождь. В частности, на Западе, Востоке, Севере, Юге и Центре нашего государства.

Кроме того, температура в крупнейших городах будет такой: