Как изменится тактика россиян на фронте с наступлением холодов: в НГУ объяснили

Тяжелые климатические условия зимой в Донецкой области сделают невозможным использование российскими оккупантами на поле боя скутеров и мотоциклов. Особенно это усложняется ночью.

Соответствующую информацию в эфире телемарафона рассказал начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко, передает 24 Канал.

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Как погодные условия повлияют на ситуацию на фронте

Как рассказал военный, туманы, плохая видимость и едва плюсовая температура днем, когда все тает и дороги превращаются в болота, особенно после военной техники, это обычная ситуация для Донбасса зимой. Ночью это еще и замерзает и покрывается льдом.

Поэтому, по его словам, россиянам уже не удастся ездить на скутерах так, как и раньше. Таким образом в зимних условиях российские захватчики будут пытаться "накапливаться и передвигаться пешком".

Враг делает ставку на малые группы, на преимущество в живой силе,

– подчеркнул Назаренко.

Однако он говорит, что в таком случае по врагу будут отрабатывать FPV, минометы, гранатометы, артиллерия, что приведет к потерям среди оккупантов. Отдельно военный отметил, что также зимние условия усложняют быт.

Кстати, за последние сутки россияне потеряли около 1240 личного состава. Общие боевые потери врага по состоянию на сегодня достигают ориентировочно 684 280.