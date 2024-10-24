Відповідну інформацію в етері телемарафону розповів начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко, передає 24 Канал.

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Як погодні умови вплинуть на ситуацію на фронті

Як розповів військовий, тумани, погана видимість та ледь плюсова температура вдень, коли все тане й дороги перетворюються на болота, особливо після військової техніки, це звичайна ситуація для Донбасу взимку. Вночі це ще й замерзає та покривається льодом.

Тому, за його словами, росіянам вже не вдасться їздити на скутерах так, як і раніше. Таким чином в зимових умовах російські загарбники будуть намагатися "накопичуватися і пересуватися пішки".

Ворог робить ставку на малі групи, на перевагу в живій силі,

– наголосив Назаренко.

Однак він каже, що у такому разі по ворогу будуть відпрацьовувати FPV, міномети, гранатомети, артилерія, що призведе до втрат серед окупантів. Окремо військовий зауважив, що також зимові умови ускладнюють побут.

До речі, за останню добу росіяни втратили близько 1240 особового складу. Загальні бойові втрати ворога станом на сьогодні сягають орієнтовно 684 280.