Пограничница из "Азовстали" похвасталась своей четырехлапой напарницей Соней: милое видео

Украинские защитники, находящиеся на "Азовстали", не теряют человечности и стойкости. Оставшаяся в Мариуполе пограничница показала свою четырехлапую подругу.

Об этом рассказали 13 мая в Государственной пограничной службе. Животное зовут Соня и раньше она искала на границе запрещенные предметы.

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"Сегодня она поддерживает боевой дух пограничников и раньше времени предупреждает о приближении воздушной опасности", – рассказали пограничники.

Соня поддерживает бойцов в Мариуполе: смотрите видео

Еще одно животное пограничников

Собака сама пришла к пограничникам, когда те дежурили на блок-посте. Защитники назвали пса Терминатором и оставили на службе с ними. Такое имя животное получило из-за разного цвета глаз, что и напомнил охранникам рубежа известного киногероя. Один из пограничников сказал, что пес ненавидит российских оккупантов.

Пес Патрон

С пиротехниками, разминирующими территории Черниговщины, работает пес Патрон. Они называют его своим талисманом. Не так давно персонаж польского мультика Лехослава Маршалека Рекс передал привет героическому Патрону. На странице фонда создателей фильма опубликовали милую иллюстрацию.

В ходе визита канадского премьера Джастина Трюдо в Киев президент наградил украинских пиротехников, работающих по стандартам Канады. Среди них в Офисе Президента был и пес Патрон.

Трюдо выразил восторг украинским героическим песиком. Он отметил, что тот помог украинской армии обезвредить более 200 взрывных предметов и помогает учить детей безопасности поведения с минами.

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