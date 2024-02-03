Попали в "гнездо" врага: пограничники FPV-дроном атаковали позиции россиян в Херсонской области
Пограничники ударили по месторасположению россиян на Юге, в Херсонской области. Для этого защитники использовали FPV-дрон.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Ведомство показало видео момента попадания.
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Российский оккупант пытался помешать пограничникам антидроновым ружьем. Но почему-то, не смог.
"FPV-дрон пограничников попал в "гнездо" с оккупантом в Херсонской области. Антидроновое ружье захватчика не спасло", – говорится в заметке.
После попадания дрона произошел взрыв.
Пограничными FPV-дроном атаковали врага: видео
Потери врага
Между тем потери российской армии с начала вторжения достигли почти 388 тысяч военных. За сутки бойцы ВСУ уничтожили 880 оккупантов, 10 танков и 15 дронов.