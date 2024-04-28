Пограничники вытащили из Тисы тела двух мужчин
Источник:Госпогранслужба
Украинские пограничники обнаружили в реке Тиса двух мужчин. Из-за сильного течения их удалось достать из воды только на следующий день.
Пограничники сообщили, что тела заметили вечером 27 апреля. Вытащить их смогли только утром 28 апреля.
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Что известно о найденных телах мужчин в Тисе
В Госпогранслужбе сообщили, что тела утопленников пограничники обнаружили тогда, когда патрулировали украинско-румынскую границу.
На место происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников Нацполиции. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только на утро. В настоящее время личности погибших устанавливаются,
– заявили пограничники.
Пограничники обнаружили тела двух мужчин
(Важно! Не стоит смотреть слишком чувствительным людям)
В Госпогранслужбе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения это уже 24 случай гибели мужчин, пытавшихся пересечь Тису.
"Призываем воздержаться от подобных "путешествий", ведь это может быть опасно для вашей жизни", – призывали пограничники.
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