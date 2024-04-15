Открыли огонь на поражение: на Сумщине пограничники отразили наступление вражеской ДРГ

Украинские пограничники предотвратили попытку российской диверсионно-разведывательной группы зайти на Сумщину с территории России.

Об этом утром 15 апреля сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Отмечают, что россияне пытались отстреливаться, и под давлением пограничников были вынуждены отступить.

"Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Украину со своей территории. Диверсантов разоблачили пограничники и открыли огонь на поражение. Враг пытался вести стрелковый бой и, в конце концов, отступил", – говорится в сообщении.

Ситуация на Сумщине