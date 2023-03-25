Как российский самолет бомбит гражданских в Донецкой области: пограничники показали возмутительное видео

25 марта 2023, 13:39
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Источник:

ГПСУ

Российские военные продолжают совершать военные преступления в Украине. Так, один из российских самолетов бомбил гражданских в Донецкой области.

Пограничники Луганского отряда зафиксировали, как самолет российских оккупационных сил сбрасывает шесть бомб на один из населенных пунктов Донбасса.

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Оккупанты сбросили 6 бомб в Донецкой области

Украинские пограничники подчеркнули, что у России нет успехов на поле боя, поэтому сгоняет злость на мирных людях.

"Не имея успехов на поле боя с Силами обороны Украины, подлый враг, уже традиционно, направил свой удар на гражданских. Любые комментарии – лишние", – говорится в сообщении ГПСУ.

Как российский самолет бомбит гражданских в Донецкой области: смотрите видео

За сутки Россия нанесла 50 авиационных ударов по Украине

  • По данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки Россия нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, погибли мирные люди.
  • За прошедшие сутки оккупанты обстреляли на Донетчине Терны, Спорное, Миньковку, Орехово-Василовку, Григоровку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торец.
  • Кроме того, многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
  • На линии боевого столкновения противник стал применять планирующие корректированные авиабомбы массой 1500 килограммов. Кроме того, Россия использует управляемые авиабомбы против мирного населения.
  • Ночью 24 марта Россия массированно атаковала Сумскую область. В Воздушных Силах информировали, что десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб.

Автор: Михайло Гема