Как российский самолет бомбит гражданских в Донецкой области: пограничники показали возмутительное видео

Российские военные продолжают совершать военные преступления в Украине. Так, один из российских самолетов бомбил гражданских в Донецкой области.

Пограничники Луганского отряда зафиксировали, как самолет российских оккупационных сил сбрасывает шесть бомб на один из населенных пунктов Донбасса.

Смотрите также В ГУР объяснили, почему Россия больше не наносит массированных ракетных ударов

Оккупанты сбросили 6 бомб в Донецкой области

Украинские пограничники подчеркнули, что у России нет успехов на поле боя, поэтому сгоняет злость на мирных людях.

"Не имея успехов на поле боя с Силами обороны Украины, подлый враг, уже традиционно, направил свой удар на гражданских. Любые комментарии – лишние", – говорится в сообщении ГПСУ.

Как российский самолет бомбит гражданских в Донецкой области: смотрите видео

За сутки Россия нанесла 50 авиационных ударов по Украине