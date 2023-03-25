Как российский самолет бомбит гражданских в Донецкой области: пограничники показали возмутительное видео
Источник:ГПСУ
Российские военные продолжают совершать военные преступления в Украине. Так, один из российских самолетов бомбил гражданских в Донецкой области.
Пограничники Луганского отряда зафиксировали, как самолет российских оккупационных сил сбрасывает шесть бомб на один из населенных пунктов Донбасса.
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Оккупанты сбросили 6 бомб в Донецкой области
Украинские пограничники подчеркнули, что у России нет успехов на поле боя, поэтому сгоняет злость на мирных людях.
"Не имея успехов на поле боя с Силами обороны Украины, подлый враг, уже традиционно, направил свой удар на гражданских. Любые комментарии – лишние", – говорится в сообщении ГПСУ.
Как российский самолет бомбит гражданских в Донецкой области: смотрите видео
За сутки Россия нанесла 50 авиационных ударов по Украине
- По данным Генштаба ВСУ, только за прошедшие сутки Россия нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, погибли мирные люди.
- За прошедшие сутки оккупанты обстреляли на Донетчине Терны, Спорное, Миньковку, Орехово-Василовку, Григоровку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торец.
- Кроме того, многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
- На линии боевого столкновения противник стал применять планирующие корректированные авиабомбы массой 1500 килограммов. Кроме того, Россия использует управляемые авиабомбы против мирного населения.
- Ночью 24 марта Россия массированно атаковала Сумскую область. В Воздушных Силах информировали, что десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб.