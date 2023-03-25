Прикордонники Луганського загону зафіксували, як літак російських окупаційних сил скидає шість бомб на один з населених пунктів Донеччини.
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Окупанти скинули 6 бомб в Донецькій області
Українські прикордонники наголосили, що Росія не має успіхів на полі бою, тому зганяє злість на мирних людях.
"Не маючи успіхів на полі бою з Силами оборони України, підлий ворог, вже традиційно, спрямував свій удар на цивільних громадян. Будь-які коментарі – зайві", – йдеться у повідомленні ДПСУ.
Як російський літак бомбардує цивільних на Донеччині: дивіться відео
За добу Росія завдала 50 авіаційних ударів по Україні
- За даними Генштабу ЗСУ, тільки протягом минулої доби Росія завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди.
- Минулої доби окупанти обстріляли на Донеччині Терни, Спірне, Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торець.
- Крім того, численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.
- На лінії бойового зіткнення противник почав застосовувати плануючі кориговані авіабомби масою 1500 кілограмів. Крім того, Росія використовує керовані авіабомби проти мирного населення.
- Уночі 24 березня Росія масовано атакувала Сумську область. У Повітряних Силах інформували, що десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб.