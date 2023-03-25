Прикордонники Луганського загону зафіксували, як літак російських окупаційних сил скидає шість бомб на один з населених пунктів Донеччини.

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Окупанти скинули 6 бомб в Донецькій області

Українські прикордонники наголосили, що Росія не має успіхів на полі бою, тому зганяє злість на мирних людях.

"Не маючи успіхів на полі бою з Силами оборони України, підлий ворог, вже традиційно, спрямував свій удар на цивільних громадян. Будь-які коментарі – зайві", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

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