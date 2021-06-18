Брали оружие и спецтехнику: волынские пограничники провели учения с силовиками

18 июня 2021 , 16:10
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Источник:

Госпогранслужба

На Волыни пограничники и нацгвардейцы приняли участие в совместных тактико-специальных учениях. Тренировки проводили в максимально приближенных к реальным условиях.

Использовали даже оружие и специальную технику. Во время учений особое внимание уделили слаженности подразделений во время охраны границы. Обстоятельства отрабатывали разные.

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Как прошли тренировки

Пограничники и нацгвардейцы учились вместе устранять нестандартные ситуации на границе и искать правонарушителей.

Учения прошли успешно. Подразделения Госпогранслужбы и Нацгвардии продемонстрировали высокий уровень готовности к совместному выполнению задач.

Предыдущие учения пограничников

Учения пограничников / Фото Госпогранслужбы:

 

Автор: Ольга Музика