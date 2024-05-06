Пограничники задержали "Сергиетту" при незаконном пересечении границы

6 мая 2024, 15:55
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Источник:

ГПСУ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые пытаются ее избежать всеми известными способами. В частности, один из военнообязанных переоделся в женщину и хотел пересечь границу.

Украинские пограничники рассказали, что "очаровательная "Сергиетта" спланировала путешествие за границу". На самом деле это был 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину.

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До последнего стоял на своем

Он пытался пересечь границу с Румынией.

"Фэшн-лук", макияж с париком – именно в таком виде, имея с собой паспорт сестры, украинец прибыл на Закарпатье,
– говорится в сообщении.

Пограничники быстро разоблачили уклониста, даже несмотря на то, что мужчина до последнего стоял на своем: он – гражданка Украины.

На месте составили протокол. Дело рассмотрит суд.

Пограничники задержали "Сергиетту": смотрите видео

34 уклониста задержали на границе с Украиной

  • В Черновицкой области 8 марта правоохранители задержали микроавтобус на границе с Румынией. Транспортное средство было заполнено правонарушителями, которые уклонялись от мобилизации. В Госпогранслужбе отметили, что всего в автобусе находились 34 уклониста. Это были жители десятка областей нашего государства.
  • Во время задержания нарушители вели себя вызывающе и не выполняли законных требований пограничников. Пограничники отметили, что управлял транспортным средством человек, которого подозревают в организации незаконного перемещения лиц. Этот водитель некоторое время находится в поле зрения оперативников Госпогранслужбы Украины.
  • Водителю заплатили по 10 тысяч евро. В конце концов организатору инкриминировали по статье о переправке лиц через государственную границу Украины. Когда вину мужчины докажут в судебном порядке, то водителю может грозить от 3 до 9 лет лишения свободы.

Автор: Вікторія Кульженко