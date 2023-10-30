Путин сам виноват: как российский президент породил антисемитизм в своей стране

Погромы в Дагестане возникли не просто так. Россия давно подогревала внутри своей страны антисемитские настроения.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политический обозреватель, правозащитник Марк Фейгин, заметив, что Путину попытается извлечь выгоду из этих погромов.

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Тот, скорее всего, начнет показательно жестко наказывать митингующих, чтобы продемонстрировать, будто он - "защитник" евреев. Путин всегда пытается из всего хотя бы как-то извлечь выгоду.

Он сейчас начнет по этому поводу рассказывать, что "справимся с антисемитскими погромами; всех посадим". Что "я – ваш защитник". На этом будет капитализироваться,

– заметил Фейгин.

Антисемитские настроения в России возникли не просто так

Как отметил Фейгин, в антисемитских митингах в России нет ничего неожиданно. Там еще столетие тому назад монархия так же провоцировала погромы против евреев. А сейчас Путин и российские власти сами во всем виноваты.

Сейчас в России постоянно рассказывают о так называемом "еврее-нацисте" Зеленском и разном другом бреде. Совершенно понятно, что население под влиянием пропаганды будет ненавидеть евреев.

В России говорят, что Кремль ничего не провоцировал. А кто постоянно повторял о еврее Зеленском, который в "нацистской Украине"? А потом куда "мостик" шел? Что в Украине много гибнет российских военных. Что это делает еврей Зеленский. Никак это не влияло на настроения России?

– рассказал Фейгин.

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Погромы в Дагестане: коротко