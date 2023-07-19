Глава Красного Креста Беларуси признал, что ворует детей из Украины: Кулеба обратился к Гааге
Источник:Дмитрий Кулеба
Дмитрий Шевцов признался, что помогает России похищать детей с оккупированных территорий Украины. Глава ЧХ в Беларуси сказал об этом в интервью белорусским пропагандистским телеканалам.
Дмитрий Шевцов приехал на временно оккупированную территорию Донецкой области и подтвердил, что его организация помогает России вывозить маленьких украинцев в Беларусь. Глава Красного Креста в РБ сделал свое заявление еще более циничным.
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Глава ЧХ в Беларуси подменил понятия
Шевцов выразил "возмущение" из-за того, что его страну обвиняют в похищении детей. Он назвал принудительный вывоз детей из временно оккупированных территорий Украины поездкой "на оздоровление". Более того, председатель ЧХ в Беларуси прямым текстом заявил, что его организация и дальше будет помогать россиянам совершать такие преступления.
Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди, думаю, в меру своих мыслей воспаленных, или они считают, что так логично поступать, когда обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, приезжающих к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом – и принимает, и будет принимать активное участие,
– сказал он.
Что сказал Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своих соцсетях опубликовал сюжет белорусских СМИ. Он также публично обратился к Гааге.
Глава украинской дипломатии призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Шевцова, признавшегося в незаконной депортации детей из Украины. Кулеба подчеркнул, что все виновные в похищении украинских деток должны быть привлечены к ответственности.
В Беларуси издеваются над похищенными из Украины детьми
- Недавно британское издание The Telegraph выяснило, что оккупанты могли принудительно депортировать в Беларусь более 2 тысяч украинских детей. А самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко мог помогать российским захватчикам в этом.
- Военный эксперт Олег Жданов, комментируя это расследование, заявил, что украинских детей в белорусских лагерях заставляют отречься от своей родины. А еще их там избивают и принудительно перевоспитывают.
- Не так давно соцсетями распространилось видео, сделанное в одном из таких лагерей в Беларуси. В "Дубраве" во время выступления перед депортированными несовершеннолетними взрослые пожелали Джо Байдену и Владимиру Зеленскому умереть, а Владимиру Путину – жить долго и захватить всю Украину.