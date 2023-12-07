"Если будем возвращать одного ребенка каждый день, нужно 55 лет": сколько детей похитила Россия

Еще с начала полномасштабной войны в Украине распространено явление похищения украинских детей Россией. Сейчас удалось установить количество депортированных наименьших граждан нашего государства.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поднял этот вопрос во время международной конференции "Свобода или страх". Он подчеркнул, что Россия ежедневно продолжает депортировать новые группы украинских детей с территории нашего государства.

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Сколько украинских детей вынужденно депортировали в Россию

Лубинец озвучил официальную информацию о количестве похищенных детей с территории Украины.

Сейчас есть цифра более чем в 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет,

– рассказал омбудсмен.

В настоящее время украинская власть имеет много инициатив по возвращению детей. Однако сейчас мало инструментов, чтобы забрать всех депортированных.

Лубинец также рассказал, что в настоящее время в плену находятся 28 тысяч гражданских украинцев в целом. Украинские власти не могут проверить их состояние, не могут получить доступ к российским тюрем и не могут передать им лекарства.

Депортация украинских детей Россией: что известно