Не в интересах детей: зачем Россия их похищает и как пытается насадить свои идеи

Россияне активно похищают детей с оккупированных территорий Украины и пытаются повлиять на сознание. Детям навязывают новую "родину" и убеждают, что они не украинцы, а россияне.

Об этом 24 Каналу рассказала правовой аналитик Центра прав человека ZMINA Онисия Синюк. Она добавила, что нужно уже сейчас разрабатывать специальные программы для реабилитации детей, ведь влияние россиян на сознание детей в оккупации наносит серьезные психологические травмы.

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"Спасают" детей от самих себя

По ее словам, россияне похищают украинских детей, преследуя две цели. Первая – это показать, что они "оберегают" детей от обстрелов и активных боевых действий, хотя эти обстрелы они совершают сами. Вторая – демонстрируют на внутреннюю аудиторию, что они спасают не просто украинских детей, а – "своих". Они в очередной раз применяют нарратив о братских народах и общую опеку над всеми детьми. Особенно часто они повторяют мантру о "детях Донбасса".

"Мы видели очень много сюжетов, когда они из каких-то подвалов достают детей. Затем эти дети объясняют, что пытались сбежать на подконтрольные Украине территории к своим родственникам, а их поймали на блокпосте российские военные и отправили в Донецк. Затем звонят по телефону их родственникам в Украину и требуют лично приехать и забрать, а если нет – угрожают сделать паспорт ДНР и отдать в российские семьи", – подчеркнула Синюк.

Онисия Синюк рассказала о преступлениях России в отношении украинских детей: смотреть видео

Также она сообщила, что публично еще не были зафиксированы случаи, когда россияне использовали детей с целью шантажа Украины – мол, если хотите их забрать – пойдите на какие-то уступки. Зная, на что способна Россия, такой вариант исключать не стоит.

Детям изменяют сознание

Она рассказала, что в российском плену детям пытаются запечатлеть в сознании новую "родину". Их убеждают в том, что они не в оккупации, а вернулись в родную гавань. Пропаганда начинается со школьных учебников, внеклассных уроков, а заканчивается регулярными встречами с оккупационными чиновниками и общением с "Юнармией" – милитаризованной российской молодежной организацией.

"Старшие дети, уже имеющие осознание национальной идентичности, очень сопротивляются российскому влиянию и это вызывает проблемы у системы, но меньшие дети – это фактически полная "перепрошивка", насаждение другой действительности у головы этим детям. Мы должны уже работать над программой реабилитации этих детей, когда вернем их домой", – отметила Синюк.

Как Россия причастна к похищению украинских детей