В Беларусь привезли группу депортированных детей из Украины: их встречал лично Лукашенко

В Беларусь продолжают прибывать украинские дети, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий. Во время последней такой встречи к детям вышел Александр Лукашенко.

Таким образом, белорусский диктатор открыто участвует в процессе вывоза детей. Дмитрий Лубинец ранее отмечал, что в Беларуси находится более двух тысяч депортированных украинцев.

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Дети в Беларуси

В Беларуси в четверг 28 декабря прошла организованная правительством встреча с детьми, привезенными из временного оккупированных районов Украины. На этом циничном мероприятии в канун новогодних праздников присутствовал и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Он даже взял слово, где пообещал "обнять этих детей, привезти их в наш дом, согреть и сделать их детство более счастливым".

Белорусские чиновники официально не сообщают сколько украинских детей привезли в страну.

Согласно последнему исследованию Йельского университета, в Беларуси находится около 2400 депортированных детей в возрасте от 6 до 17 лет, вывезенных из 4 оккупированных областей Украины. Оппозиция обратилась в Международный уголовный суд с призывом привлечь Лукашенко и его чиновников к ответственности за причастность к незаконному перемещению.

Похищение детей Россией