Исчезновение младенца в Кременчуге: суд избрал меру пресечения вероятному похитителю

В четверг, 18 июля, в Полтаве была избрана мера пресечения для подозреваемого в похищении младенца мужчины. Суд определил, где злоумышленник будет находиться следующие два месяца.

В Полтаве состоялось заседание по делу о исчезновения 4-дневного ребенка из одного из роддомов в Кременчуге.

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Решение суда

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде 60 дней под стражей. Также он может оплатить залог и выйти из СИЗО. Размер залога составил 60 560 гривен.

Напомним, что 14 июля стало известно об исчезновении младенца из Кременчугского перинатального центра. Правоохранители начали два уголовных производства по фактам похищения малолетнего ребенка и служебной халатности.

Уже через два дня – 16 июля – вероятного похитителя задержали. Камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая выходила с большим пакетом из перинатального центра. Оперативники установили, что злоумышленником был мужчина, который совершил трансгендерный переход. Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить. С ребенком все хорошо, его вернули матери.

У меня была такая мечта – иметь маленького ребенка, ухаживать за ним, дать ему все. У меня есть доходы, у меня есть парень, я получаю по 57 тысяч в месяц, у меня нормальные доходы,

- заявила во время заседания в суде трансгендерная женщина.