"Говорят о мифических нацистах": как российская пропаганда манипулирует похищенными детьми
Известны случаи, когда российские захватчики похищали украинских детей и депортировали их на оккупированные территории или в Россию. Позже пропагандисты манипулировали этими малышами.
Об этом рассказала юристка Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская на брифинге, информирует 24 Канал. По ее словам, многих детей депортировали на территории квазиреспублик.
Обратите внимание Россияне похитили детей из Херсона и перевезли их на другие оккупированные территории
Как российская пропаганда манипулирует похищенными детьми
Как сообщила Рашевская, дети стали жертвами фактических изменений. Их депортировали в приюты так называемых недореспублик "ЛНР/ДНР".
Эти дети не помнят Украину. Они говорят о так называемых "украинских мифических нацистах", что они будут их насиловать и убивать. Это им втаскивали в голову в течение 8 лет,
– рассказала юристка.
Рашевская подчеркнула, что Украине нужно возвращать детей с их лучшими интересами и в составе украинской нации.
"Здесь нужно понимать, что никого не нужно объединять в группы. У нас нет самоцели просто нарушить права детей, лишь бы они здесь были", – добавила юристка.
Оккупанты воруют украинских детей: что известно
- Россияне продолжают воровать детей из Херсонской области. В частности, воспитанников детдома в Алешках захватчики вывезли в психушку во временно оккупированном Крыму.
- Ранее стало известно, что оккупанты вывозят детей якобы подальше от боевых действий, но на самом деле речь идет о принудительном разделении семей с родителями, если последние вообще остались в живых.
- Бывший военный ВСУ, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов, в марте прошлого года с 3 оккупантами похитил и вывез в Беларусь украинского ребенка.
- Кстати, Россия прибегала к массовым похищениям детей не только в 2022 году, а фактически с началом вторжения в Украину в 2014 году. Самой известной похитительницей украинских детей, кроме Львовой-Беловой, является печально известная Елизавета Глинка, так называемая "Доктор Лиза".