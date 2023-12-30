Лукашенко не сообщник, а инициатор: новые детали похищения украинских детей в Беларусь

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко напрямую помогает России похищать украинских детей. Он также должен получить ордер на арест от Международного уголовного суда.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что Лукашенко и его сообщники совершают военные преступления. Они должны быть наказаны.

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Как Беларусь помогает России

Как отметил Латушко, белорусская оппозиция тщательно изучает этот вопрос и уже передала предварительные отчеты и представителям Международного уголовного суда, и генеральному прокурору Украины.

Беларусь принимает прямое участие в похищении украинских детей. Их вывозят через территорию России в Беларусь, где временно поселяют в лагеря.

Их вывозят через Ростов-на-Дону на территорию Беларуси. Там их помещают в лагеря, где детей идеологически "обрабатывают" в интересах "русского мира". Потом с территории Беларуси детей вывозят в Россию либо на усыновление, либо возвращают на временно оккупированные территории Украины. Лукашенко здесь не сообщник, а инициатор,

– сказал Латушко.

Белорусской оппозиции важно остановить эти действия Лукашенко и Путина, потому что они буквально преступны и недопустимы. Там пытаются помогать Украине возвращать детей домой.

Важно, чтобы все причастные получили свое наказание. Александр Лукашенко также должен получить ордер на арест Международного уголовного суда. Это может повлиять на ситуацию в Беларуси.

Кто-то может сказать, что вот Путину дали ордер – и преступления не прекратились. Но Лукашенко – не Путин. Если Лукашенко и его свита получит ордер, то они будут в совершенно ином психологическом состоянии. У России есть поддержка войны, в Беларуси – нет. В России голосуют за Путина, в Беларуси – не голосуют за Лукашенко. Если Лукашенко начнут подозревать в военных преступлениях, то люди рядом начнут думать, стоит ли им вообще лезть в этот процесс.

– подчеркнул Латушко.

Похищение украинских детей: коротко