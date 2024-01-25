Депортация украинских детей: ПАСЕ приняла важную резолюцию – призвала признать это геноцидом
Источник:Алексей Гончаренко
ПАСЕ 25 января приняла резолюцию "Ситуация в отношении детей Украины". Она призывает страны-члены признать депортацию украинских детей геноцидом.
Соответствующую информацию сообщил нардеп и новоизбранный глава Комитета по вопросам миграции и беженцев в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Он добавил, что резолюция также касается детей-беженцев и ВПО.
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Резолюция в отношении украинских детей
Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января единогласно приняла резолюцию "Ситуация относительно детей Украины". Как сообщил Гончаренко, она призывает страны-члены признать депортацию украинских детей Россией – геноцидом украинского народа.
Важный документ, который является еще одним шагом к наказанию и наступлению ответственности за преступления россиян против украинцев. Похищение наших детей, незаконный вывоз, а также усыновление в российские семьи – это принудительное уничтожение украинской идентичности,
– отметил нардеп.
Кроме этого, она призывает страны-члены, в которых находятся украинские беженцы с детьми, и в дальнейшем продолжить обеспечивать их помощью. В резолюции также учтена правка Комитета по вопросам миграции и беженцев относительно детей-ВПЛ.
Резолюция призывает предоставить им также необходимую поддержку, ведь с 1 февраля в Украине хотят отменить выплаты ВПЛ для некоторых категорий граждан.
Похищение украинских детей
- С начала полномасштабного вторжения Россия депортировала или принудительно переместила на свои территории 19 тысяч 546 украинских детей. Из них вернуть удалось только 388. Остальных Кремль не возвращает в Украину.
- Украине удалось установить по крайней мере 6 сценариев, как это происходит – хотя методик может быть больше. Например, Россия убивает украинцев и ворует детей, или же "вытаскивают" прямо из дома, отправляют на оккупированные территории, а уже после – в Россию.
- Также в похищении украинских детей активное участие принимает и Беларусь. По данным Йельского университета, туда могли отправить более 2,4 тысячи несовершеннолетних украинцев. Отмечается, что транспортные расходы были утверждены Александром Лукашенко за государственные средства. Однако текущее местонахождение этих детей остается неизвестным.