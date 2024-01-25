Депортация украинских детей: ПАСЕ приняла важную резолюцию – призвала признать это геноцидом

ПАСЕ 25 января приняла резолюцию "Ситуация в отношении детей Украины". Она призывает страны-члены признать депортацию украинских детей геноцидом.

Соответствующую информацию сообщил нардеп и новоизбранный глава Комитета по вопросам миграции и беженцев в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Он добавил, что резолюция также касается детей-беженцев и ВПО.

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Резолюция в отношении украинских детей

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января единогласно приняла резолюцию "Ситуация относительно детей Украины". Как сообщил Гончаренко, она призывает страны-члены признать депортацию украинских детей Россией – геноцидом украинского народа.

Важный документ, который является еще одним шагом к наказанию и наступлению ответственности за преступления россиян против украинцев. Похищение наших детей, незаконный вывоз, а также усыновление в российские семьи – это принудительное уничтожение украинской идентичности,

– отметил нардеп.

Кроме этого, она призывает страны-члены, в которых находятся украинские беженцы с детьми, и в дальнейшем продолжить обеспечивать их помощью. В резолюции также учтена правка Комитета по вопросам миграции и беженцев относительно детей-ВПЛ.

Резолюция призывает предоставить им также необходимую поддержку, ведь с 1 февраля в Украине хотят отменить выплаты ВПЛ для некоторых категорий граждан.

Похищение украинских детей