В Украину надвигаются осадки: что принесет холодный атмосферный фронт после жары

3 июля холодный атмосферный фронт будет проходить через центральные области Украины. Вследствие столкновения двух воздушных масс, отличающихся по своим свойствам, ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

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Чем опасно прохождение холодного атмосферного фронта?

После сильной жары по Украине пройдет прохладная воздушная масса из акватории Северного моря. Она столкнется с раскаленным африканским воздухом, что вызовет развитие дождей с грозами.

По словам синоптика, местами осадки будут значительными и будут сопровождаться шквалами со скоростью 17 – 22 метра в секунду. В отдельных районах возможен град.

Опасная, нестабильная, хотя и теплая погода с грозовыми дождями, шквалами, местами градом потребует повышенного внимания, поэтому во время грозы не пренебрегайте правилами безопасности,

– отметил Виталий Постригань.

Жара в регионах отступит как минимум на неделю, свидетельствуют предварительные прогнозные расчеты. Температура воздуха станет более комфортной, однако во второй половине дня возможны грозы и локальные ливни из-за активной конвекции, отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что с пятницы в большинстве регионов пройдут грозовые дожди. Осадки завершатся к концу текущей недели, а температурные максимумы в ближайшие несколько дней будут достигать +34 градусов. Впоследствии они снизятся еще на 3–6 градусов.

К слову, ожидается, что средняя температура воздуха в июле этого года будет на 2, а в западных областях – на 3 градуса выше климатической нормы.