Самые холодные ночи: когда и какая самая низкая температура будет на этой неделе
В части областей Украины ощутимо похолодало. Синоптики прогнозировали до -14 градусов.
Какой будет погода в течение этой недели, рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал.
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Морозы в Украине
Ближайшие несколько ночей в большинстве регионов Украины температура воздуха будет достигать -2 – -8 градусов.
Самые прохладные будут ночи на 14 – 15 января на Закарпатье и Прикарпатье, -8 – -14 градусов,
– отметила Наталья Птуха.
В то же время добавила, в ночь на четверг морозы уже немного ослабнут. Так, в большинстве регионов, кроме Юга и Юго-Востока, уже ожидается от +1 до -4 градусов.
В течение недели дневные максимумы будут колебаться от -3 до +3 градусов.
Кстати, по прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине будет преобладать погода без осадков. Только 15 января небольшой снег в западных, местами северных, днем и центральных областях.
Также Наталья Птуха рассказала, что на дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей местами гололедица. Ветер в Украине юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 12 метров в секунду.
Кстати, в Укргидрометцентре ответили, будут ли морозы до -20 градусов. Читайте по ссылке.
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Погода на месяц
- Средняя месячная температура воздуха в январе предполагается 0 – -3 градуса, но на Закарпатье, Одесской, Херсонской области и в Крыму 0 – +2, что на 1,5 – 2 градуса больше нормы.
- Между тем месячное количество осадков в Украине ожидается 32 – 79 миллиметров. Это в пределах нормы.
- К слову, абсолютный минимум температуры воздуха, который за всю историю наблюдений фиксировали в январе, достигает -23 – 37 градусов. Однако в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами -38 – -39, а в Черкасской и Луганской – местами даже -40 – -41,9 градуса. На юге Крыма -13 – -22.
- Абсолютный максимум +10 – +18, в Крыму до +21, а в Черниговской и Сумской областях, а также на высокогорье Карпат +8 – +9 градусов.