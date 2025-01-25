Бросил ли мальчик снежок в руководителя полиции области: в ГУНП Харьковщины сделали заявление

24 января в Харькове состоялись похороны полковника Игоря Иванчишина. В сети появилась информация, что, якобы, во время церемонии прощания в голову главы полиции Харьковской области Петра Токаря бросили снежку.

Ряд телеграм-каналов написали, что на родителей мальчика, который попал снежком по голове главного полицейского региона, составили административный протокол. В полиции тем временем опровергают, передает 24 Канал.

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Что произошло на самом деле

В полиции рассказали, что место проведения траурного мероприятия с участием большого количества людей находилось под охраной полиции с целью недопущения терактов. Во время церемонии прощания была замечена непонятная активность людей на крыше здания. В рамках алгоритма по недопущению пребывания посторонних лиц, полиция осуществила проверку, кто там находится и с какой целью. На месте полицейские обнаружили четырех человек, среди которых был 16-летний парень. Они занимались ремонтными работами, несовершеннолетний помогал своему брату. Полицейские провели беседу с установленными лицами.

Сведения о происшествии в ЕРДР не вносились.

Похороны Иванчишина в Харькове / Фото полиция

Напомним, что 47-летний полковник полиции Игорь Иванчишин был ранен во время обстрела Харькова 1 ноября. Более 2 месяцев врачи боролись за его жизнь. Впрочем, к сожалению, 22 января, полицейский умер. У него остались жена и сын.